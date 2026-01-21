Chivu Conte, siparietto virale a Sky: la reazione dei due tecnici in collegamento ha fatto il giro del web. Cos’è successo

Chivu Conte, siparietto che non è passato inosservato a Sky: la reazione dei due tecnici in collegamento è diventata virale. Cos’è successo

Una notte europea che lascia l’amaro in bocca sul campo e crea imbarazzo davanti alle telecamere. La settima giornata della fase a campionato di Champions League non ha regalato sorrisi alle italiane, con Inter e Napoli costrette a leccarsi le ferite. Ma a tenere banco nelle ultime ore non è solo il risultato sportivo, bensì un “incrocio mancato” tra i due allenatori che sta già facendo il giro del web.

Il contesto: disfatta a Londra e pari a Fuorigrotta

Il nervosismo è palpabile e nasce dai verdetti del campo. L’Inter, guidata in panchina da Cristian Chivu è crollata contro l’Arsenal, incassando un netto 3-1. Poco meglio è andata al Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino non è andato oltre un deludente 1-1 contro il Copenhagen, frenando la corsa europea degli azzurri.

Il siparietto su Sky: “Buonanotte e via”

Il “caso” scoppia nel post-partita di Sky Sport. Chivu si presenta ai microfoni per analizzare la sconfitta, visibilmente scuro in volto. Mentre il tecnico nerazzurro sta terminando il suo intervento, si palesa in collegamento anche Antonio Conte, pronto a commentare il pareggio della sua squadra. In quel momento, la conduttrice Federica Masolin tenta di creare un momento di fair play: “Mister c’è Conte che la stava sentendo, non so se volete salutarvi“.

La reazione di Chivu, però, gela lo studio. L’inviato a Londra riferisce le parole della conduttrice (l’allenatore era senza auricolare), ma il tecnico rumeno taglia corto. Nessun saluto, nessuna frase di circostanza, solo un rapido e secco: “Va bene, grazie, buonanotte”. Detto questo, Chivu si toglie il microfono e abbandona la postazione, lasciando cadere nel vuoto l’invito al confronto con il collega.

Tensione o malinteso?

Difficile dire se dietro il gesto ci sia una precisa volontà di evitare l’incrocio con Conte (grande ex della panchina interista) o se sia solo il frutto della frustrazione per una sconfitta pesante. Fatto sta che i due non si sono salutati. Sui social network le immagini sono diventate immediatamente virali, con i tifosi divisi tra chi giustifica il nervosismo post-gara e chi critica la mancanza di stile. Una “serataccia” per entrambi, insomma, che ora dovranno smaltire la delusione europea rituffandosi immediatamente nella lotta scudetto.