Chivu Inter, avanti insieme: i motivi che spingono al rinnovo del tecnico e tutti i dettagli del nuovo accordo in arrivo

Chivu Inter, le ragioni della scelta nerazzurra e i punti chiave del prolungamento contrattuale. Gli aggiornamenti

L’Inter e Cristian Chivu sono pronte a rafforzare ulteriormente il loro legame. La dirigenza nerazzurra, pienamente soddisfatta del lavoro svolto finora, ha avviato i contatti per il rinnovo del contratto dell’allenatore, con l’obiettivo di estendere l’accordo fino al 2028. Oltre al prolungamento, è previsto anche un adeguamento economico. Come riportato dal Corriere dello Sport, è ancora «prematuro stabilire l’aumento», poiché l’entità dell’incremento dipenderà dai risultati che Chivu riuscirà a ottenere entro fine stagione. Ciò che è certo, però, è la stima totale della proprietà, pronta a trasformare questa fiducia in un atto formale.

Rinnovo Chivu: mentalità vincente e rapporto privilegiato con il vivaio

Le motivazioni dietro la scelta dell’Inter sono molteplici. Nonostante la giovane età, Chivu ha già dimostrato una personalità forte e un senso di appartenenza raro, frutto anche delle sette stagioni vissute da calciatore in maglia nerazzurra. Come sottolineato dai vertici societari, vincere non è mai scontato, e lui ha confermato di possedere «la mentalità giusta e l’abitudine a puntare sempre in alto».

Un ruolo decisivo lo gioca anche la sua capacità di lavorare con i giovani. Chivu ha saputo valorizzare talenti che oggi rappresentano l’ossatura della nuova Under 23, rendendolo il profilo ideale per accompagnare i ragazzi nel passaggio verso la prima squadra. Cocchi e Kamate sono solo due esempi della sua efficacia nel far crescere prospetti di livello.

Infine, la società non dimentica la sua abilità nel gestire le emergenze, come dimostrato nella scorsa stagione a Parma, quando seppe trovare soluzioni anche nelle situazioni più complicate. Un’ulteriore conferma di una dote preziosa: la capacità di mantenere lucidità e continuità di rendimento anche nei momenti più difficili.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

