Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa

Chivu confermato e Inter in trasformazione: rivoluzione tattica e nuovo modulo per rilanciare l’assalto all’Europa

L’Inter riparte da basi solide e da un punto fermo ben definito: Cristian Chivu. L’ex difensore, protagonista del Triplete e oggi guida tecnica dei nerazzurri, si è guadagnato la conferma grazie alla capacità di risollevare una squadra reduce da una stagione complicatissima. Come riportato da Tuttosport, la continuità sulla panchina sarà accompagnata da un’evoluzione tattica mirata a rendere il gioco più moderno, dinamico e imprevedibile nella gestione degli spazi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un nuovo assetto tattico per valorizzare la rosa

Pur essendo un sostenitore della difesa a quattro, Chivu dovrà adattarsi alle caratteristiche dei suoi uomini migliori. Per preservare l’asse Bastoni–Dimarco, fondamentale per qualità tecnica e spinta sulla sinistra, il modulo di riferimento resterà la difesa a tre. L’idea è quella di passare a un 3-4-2-1, inserendo un rifinitore o una seconda punta alle spalle dell’attaccante, sacrificando un centrocampista per aumentare la pericolosità tra le linee.

Per sostenere questo assetto servirà un mediano di grande forza fisica e qualità. Il ds Piero Ausilio sta monitorando profili come Manu Koné ed Ederson, mentre il sogno resta Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco e considerato ideale per esperienza e presenza internazionale.

Obiettivo top player: un colpo in attacco per fare la differenza

Il vero salto di qualità dovrà arrivare nel reparto offensivo. L’Inter vuole regalare a Chivu un giocatore capace di creare superiorità numerica, un profilo alla Lookman per caratteristiche. Il nome più caldo è quello di Moussa Diaby, esterno francese dell’Al-Ittihad, deciso a lasciare l’Arabia Saudita e perfetto per velocità e tecnica.

Resta viva anche la pista Nico Williams, talento dell’Athletic Bilbao molto apprezzato dalla proprietà Oaktree, che vede in lui un investimento strategico anche in chiave marketing. A meno di offerte irrinunciabili per Marcus Thuram, considerato intoccabile, l’attacco verrà confermato e arricchito con uno di questi profili di alto livello.

