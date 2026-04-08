Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria condivisa con il club per l’estate

L’Inter guarda già oltre il presente e prepara le prime mosse per consolidare il nuovo corso affidato a Cristian Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sarà convocato a fine stagione in sede per discutere e definire il rinnovo del contratto, con l’ipotesi più probabile che porta a un nuovo accordo fino al giugno 2028. Al momento i colloqui formali non sarebbero ancora partiti, ma il quotidiano spiega che all’interno del club non esistono dubbi sulla volontà di proseguire insieme. La scelta nasce dalla fiducia costruita attorno al lavoro dell’allenatore, considerato una scommessa vinta e l’uomo giusto per guidare l’Inter anche nella prossima stagione.

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Parallelamente, la società sta ragionando anche sulle prossime mosse di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più coerente con le idee del tecnico. La Gazzetta racconta di un’Inter intenzionata a rendere la rosa più veloce, più verticale e più elastica, anche a costo di mettere in discussione alcuni princìpi tattici che hanno accompagnato il recente passato. Nel dettaglio, i nerazzurri potrebbero abbandonare il 3-5-2 e in generale la difesa a 3 a partire dal prossimo anno, per virare su un 4-3-2-1. In questo quadro rientra il nome di Manu Koné, centrocampista già seguito in precedenza, così come quello di Moussa Diaby, profilo offensivo che potrebbe tornare d’attualità per aumentare strappo e imprevedibilità. Sullo sfondo resta anche il dossier Alessandro Bastoni, da settimane accostato al Barcellona: la possibilità di una sua cessione viene discussa da varie fonti di mercato, ma resta legata a un’offerta molto alta e a valutazioni che l’Inter non ha ancora trasformato in una decisione concreta.

Un altro nodo importante riguarda Hakan Calhanoglu, giocatore che continua ad attirare interesse dall’estero e che, secondo il quadro raccontato dalla Gazzetta, rappresenta un elemento centrale anche per l’equilibrio tecnico di Chivu. L’Inter, quindi, si muove su due piani: blindare il proprio allenatore e modellare una rosa capace di accompagnarne l’evoluzione tattica. Il messaggio è chiaro: i nerazzurri non vogliono limitarsi a difendere quanto costruito, ma puntano a rilanciare con continuità e visione il proprio progetto.