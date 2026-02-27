Chivu e l’Inter in corsa verso lo scudetto, il tecnico sulle orme di Conte: può battere quel record! E c’è anche Mourinho nel mirino

Dopo l’amarezza per la prematura eliminazione dalla Champions League subita contro il Bodo Glimt, l’Inter punta con grande forza alla conquista finale del campionato. Come sottolinea un’attenta analisi sportiva pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Chivu insegue un importante record statistico precedentemente stabilito da Conte nella sua prima stagione milanese. Nel percorso generale, l’allenatore conta di migliorare i risultati ottenuti in passato, gestendo al meglio il rassicurante vantaggio di 10 punti in classifica per conquistare lo scudetto da esordiente, un obiettivo che alla Pinetina non viene centrato dai tempi di Mourinho.

Chivu ha già stabilito un primato assoluto nella storia del club: conquistare 64 punti nelle prime 26 giornate è un’impresa mai riuscita a nessuno da debuttante. Neppure Conte, ingaggiato nell’estate del 2019, riuscì a fare meglio. Quest’ultimo partì con 6 vittorie su 6, ma alla ventiseiesima tappa arrivò a quota 54 punti, gli stessi raccolti oggi dal Milan guidato da Allegri, principale inseguitore. Proprio come Chivu, Conte conquistò la semifinale di Coppa Italia ma abbandonò la Champions League alla fase a gironi, chiudendo poi il torneo al secondo posto dietro alla Juventus.

Prima di lui, da debuttanti sulla panchina dell’Inter, oltre a Mourinho, ci sono riusciti solamente due allenatori nella Serie A a girone unico: Foni e Invernizzi. Chivu ha l’occasione di sbaragliare l’intera concorrenza statistica. Nessun allenatore al primo anno ha mai vinto scudetto e Coppa Italia insieme, a eccezione di Mourinho nell’anno del triplete. L’accoppiata è diventata plausibile poiché in coppa le avversarie rimaste, ovvero Como, Atalanta e Lazio, sono lontane in graduatoria. A San Siro, l’Inter sfiderà il Genoa di De Rossi, occasione fondamentale per mantenere un vantaggio in doppia cifra sul Milan prima del tanto atteso secondo derby.

Nei quattro giorni successivi la rosa si dedicherà alla semifinale contro il Como. In questo breve lasso di tempo, la squadra potrebbe ipotecare lo scudetto e avvicinarsi alla finale.