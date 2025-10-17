Chivu avvisa l'Inter: «Ho visto bene la squadra. Ora dobbiamo raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Chivu carica l’Inter alla vigilia della gara contro la Roma: «Serve lucidità, possiamo far male»

Alla vigilia della sfida tra Roma e Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2025/26, Cristian Chivu si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e le insidie della trasferta all’Olimpico. Il tecnico nerazzurro, sempre attento ai dettagli, ha trasmesso serenità e consapevolezza, pur riconoscendo le difficoltà del match.

Chivu fiducioso dopo la sosta

«I ragazzi sono tornati bene dalla pausa. Alcuni hanno giocato tanto, anche due gare da 90 minuti, ma abbiamo gestito il carico. L’obiettivo era riaverli freschi per questa fase intensa della stagione», ha spiegato Chivu, mostrando ottimismo sullo stato fisico dei suoi.

Il tecnico dell’Inter ha poi analizzato la Roma: «Mi piace come si sono evoluti. Dopo Ranieri, con Gasperini hanno aggiunto la marcatura a uomo, un’identità chiara. È una squadra compatta, organizzata, che sa difendere anche bassa e ha un portiere in grande forma. Per colpirli dobbiamo essere lucidi e capire quando ci concederanno qualcosa. Servirà velocità di pensiero e reattività».

Inter pronta a sfidare la Roma a viso aperto

Riguardo alle scelte offensive, Chivu ha evitato anticipazioni: «Ho tre attaccanti a disposizione, tutti capaci di adattarsi agli avversari e improvvisare. Bonny, Pio Esposito… ognuno ha caratteristiche utili. Non sarà la Roma a dettare le nostre scelte, ma la nostra strategia».

L’Inter vuole dare continuità alla convincente prova contro la Cremonese: «Mi aspetto che ripartiamo da lì, da quella determinazione. Ogni gara per noi è una finale, affrontiamo tutti con la stessa intensità, a prescindere dal nome. La chiave è mantenere alta la preparazione mentale e fisica. Vogliamo dominare, imporre il nostro gioco e restare competitivi su tutti i fronti».

Chivu guida un’Inter ambiziosa

Con queste parole, Chivu conferma ancora una volta la sua visione di un’Inter matura, affamata e sempre più consapevole. Il tecnico ha costruito una squadra capace di adattarsi e colpire, ma anche di soffrire quando serve. Roma-Inter sarà un banco di prova importante, ma Chivu sa che questo gruppo ha le carte in regola per puntare in alto.

Con la sua leadership silenziosa ma incisiva, Chivu si è preso la scena. E l’Inter lo segue, convinta che il cammino, anche nei momenti più complessi, possa portare lontano.

