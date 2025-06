Chivu orgoglioso: «Inter, siamo pronti a dare tutto. Sono curioso di vedere questi giocatori» - Calcio News 24

Chivu: «Orgoglioso di esordire con l’Inter al Mondiale per Club. Siamo pronti a dare il massimo». Le parole dell’allenatore nerazzurro

In vista del prestigioso Mondiale per Club, Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in cui ha condiviso emozioni, aspettative e prime impressioni da allenatore dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro, ora alla guida della prima squadra, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, iniziando proprio da un palcoscenico internazionale di grande rilievo.

Per Chivu l’esordio sulla panchina dell’Inter coinciderà con il debutto nel torneo contro il Monterrey, avversario temibile nella fase iniziale del Mondiale per Club. «Non è tanto l’emozione quanto la voglia e la curiosità di affrontare una competizione nuova per tutti – ha detto Chivu –. È qualcosa di inedito, e proprio per questo ha un grande fascino. La stagione 2024-2025 si concluderà proprio con questa manifestazione, e vogliamo arrivarci nella nostra miglior versione. Cercheremo di rappresentare al meglio l’identità dell’Inter costruita negli ultimi anni e dimostrare di essere all’altezza di un torneo così importante».

Nei primi giorni di preparazione, Chivu ha potuto lavorare finalmente con il gruppo al completo: «Abbiamo riaccolto i nazionali solo da due giorni, dopo che hanno goduto di qualche giorno in più di riposo rispetto a chi ha concluso la stagione con la finale di Monaco. L’obiettivo è stato quello di ritrovare entusiasmo e nuove motivazioni in vista del Mondiale. La risposta della squadra è stata straordinaria: tutti si sono messi subito a disposizione, nonostante le delusioni e le cicatrici rimaste da un finale di stagione non semplice. Ma il passato è alle spalle. L’Inter vuole continuare a competere ai massimi livelli, su ogni campo».

Riguardo all’impostazione tattica, Chivu ha offerto una visione moderna: «Si dà troppa importanza ai numeri e ai moduli. La nostra sarà una squadra fluida, che mantiene i propri principi, ma che ne aggiungerà anche di nuovi. Il lavoro fatto negli ultimi anni è stato di qualità e va rispettato. Il nostro compito sarà quello di migliorare ciò che esiste, senza stravolgerlo».

Chivu ha anche commentato l’arrivo dei nuovi acquisti, Petar Sucic e Luis Henrique, due giovani talenti che potrebbero avere spazio proprio nel torneo internazionale: «Sono appena arrivati e stanno entrando gradualmente nei nostri meccanismi. Luis Henrique ha avuto qualche giorno in più di vacanza, ora si sta ambientando e lavorando per raggiungere la condizione migliore. Petar, invece, viene da un periodo attivo con la Nazionale ed è già più pronto fisicamente. Sicuramente, nel corso del Mondiale per Club, avremo modo di vedere entrambi all’opera».

Cristian Chivu, figura storica dell’Inter sia da giocatore che ora da allenatore, si prepara quindi a guidare i nerazzurri in una delle competizioni più affascinanti del panorama calcistico mondiale. Con determinazione, rispetto per il passato e uno sguardo rivolto al futuro, Chivu vuole lasciare subito il segno sulla panchina dell’Inter. E per farlo, punta su gruppo, identità e lavoro continuo.

Il Mondiale per Club segnerà l’inizio ufficiale della sua avventura: un banco di prova importante, che il tecnico romeno vuole affrontare con tutto lo spirito nerazzurro.