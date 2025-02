Chivu si presenta al Parma: «Per me sarà una grande sfida. La mia squadra utilizzerà fin da subito quel modulo»

Cristian Chivu si presenta così come nuovo tecnico del Parma dopo l’esonero di Pecchia: le sue parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo allenatore del Parma, Cristian Chivu si è presentato così: queste le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter Primavera.

LA SFIDA DEL PARMA – «Ho sempre accettato le sfide, fanno parte del mio modo di essere e della mia mentalità . Lo dice la mia storia, non sembra ma le mie spalle sono larghe, ho girato l’Europa, ho cambiato squadre e superato infortuni. La panchina del Parma per me non è un rischio ma un onore».

SULLA SQUADRA CHE HO TROVATO – «La squadra è valida, ma dal punto di vista dell’autostima è un po’ giù. Il mio compito è dare l’autostima alla squadra, i ragazzi devono essere più propositivi, avere più coraggio. Sono bravi, i miei sono i più bravi».

MODULO? – «Non posso dirlo ora, se non facilito il lavoro a Vincenzo (Italiano, ndr). Il Bologna è una grande squadra, valida, che ha fatto la Champions League. Non penso sia molto preoccupato di noi, anche se ogni gara in Serie A non è facile».

DA DOVE NASCE LA TRATTATIVA – «Sono stato sorpreso dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. Conosco bene la realtà di una società con un progetto importante a lungo termine, mi fa piacere esser stato contattato e scelto. I primi giorni sono impegnativi, sei in un frullatore continuo. Mille persone da conoscere e qualcosa che succede ogni minuto ma la priorità è la squadra, conoscere i giocatori anche a livello caratteriale e impostare la prossima partita».