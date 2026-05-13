Chivu commenta la vittoria dell’Inter in Coppa Italia: «Ci siamo meritati i due trofei di quest’anno! Non è mai scontato portare a termine una stagione del genere»

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

Cristian Chivu a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

PRIMO E UNICO DOBLETE POST MOURINHO – «L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce lo siamo meritati. Abbiamo fatto una buona stagione, siamo felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, per i nostri tifosi e per la società che ci ha dato sempre supporto. Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa Italia, non è mai scontato portare a termine una stagione del genere».