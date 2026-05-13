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Chivu commenta la vittoria dell’Inter in Coppa Italia: «Ci siamo meritati i due trofei di quest’anno! Non è mai scontato portare a termine una stagione del genere»

Published

18 minuti ago

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L'esultanza di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, sotto la Curva Nord dopo la vittoria dello scudetto

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

Cristian Chivu a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

PRIMO E UNICO DOBLETE POST MOURINHO – «L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce lo siamo meritati. Abbiamo fatto una buona stagione, siamo felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, per i nostri tifosi e per la società che ci ha dato sempre supporto. Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa Italia, non è mai scontato portare a termine una stagione del genere».

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