Chivu a Dazn dopo Inter Lazio spiega: «Orgoglioso del gruppo, Lautaro è il nostro leader. Mi è piaciuto l’approccio. Stasera farò questo»

Chivu dopo Inter Lazio si spiega: il tecnico dei nerazzurri ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 contro i biancocelesti

Dopo il successo casalingo contro la Lazio, Cristian Chivu ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini. L’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martínez e Sucic, resta al primo posto in classifica e conferma la solidità di un gruppo che continua a crescere sotto la guida del tecnico rumeno.

SU LAUTARO MARTÍNEZ – «È la conseguenza del duro lavoro che sta facendo e di cosa mette a disposizione del gruppo. I gol arrivano quando sei sereno, consapevole di essere un leader. La serenità deve averla sempre, deve sorridere un po’ di più ed essere consapevole del cuore che mette per questa squadra. Trascina questo gruppo con l’esempio e con il lavoro. Mi fa piacere allenarlo».

SULLA PRESTAZIONE CONTRO LA LAZIO – «Mi è piaciuto l’approccio, la voglia di essere dominanti e determinanti, consapevoli che affrontavamo una squadra allenata bene che ci poteva mettere in difficoltà. Abbiamo capito cosa fare e direi che lo abbiamo fatto abbastanza bene, se non molto bene».

SULLA CRESCITA DELLE SECONDE LINEE – «Ci tengo molto, è un gruppo di 22 giocatori tutti a disposizione della causa, a lavorare sodo per migliorare questa squadra. Non è mai semplice, a volte con tutti i cambiamenti perdi un po’ di equilibrio. Direi che sono soddisfatto di cosa stanno facendo, si sono subito calati nella realtà di questa squadra. Stanno facendo bene e hanno ancora tanti margini di miglioramento».

