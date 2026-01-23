Chivu tedoforo Milano-Cortina 2026, il tecnico dell’Inter: «Onorato, ma spero che mi passi il mal di schiena…»

Chivu tedoforo Milano-Cortina 2026, il tecnico dell’Inter ne ha parlato così nel pre-partita del match contro il Pisa. Le parole

Intervenuto a DAZN prima di Inter-Pisa, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Sono bloccato con la schiena ma sono onorato di rappresentare lo spirito olimpico. Mi fa piacere anche se spero che mi passi il mal di schiena per quel giorno. Abbiamo lavorato sul recuperare energie, quelle spese in quelle settimane. Recuperare fisicamente e mentalmente è importante, l’ultima gara è stata una delusione per il risultato. Dobbiamo prenderci quello di buono fatto negli ultimi due mesi. Siamo cresciuti rispetto ad inizio stagione e dobbiamo mantenere la consistenza dell’ultima periodo. Luis Henrique? Bisogna dargli del tempo di capire cosa vuol dire giocare nell’Inter. Bisogna togliergli qualche etichetta che gli è stata appiccicata ma ci dà una mano nello sviluppo del nostro gioco. Sta crescendo la sua fiducia, può essere più determinante negli ultimi 20 metri. Questa è l’unica cosa che gli si può rimproverare, altrimenti in questa rosa ci sta benissimo».