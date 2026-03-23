Chukwueze Fulham, c’è la decisione sul riscatto: ecco quanto incasserà il Milan in estate!

Chukwueze Fulham, la decisione sul riscatto da parte del club inglese: ecco quanto incasserà il Milan in estate! Tutti i dettagli

Il futuro di Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999, sembra essere sempre più lontano dal Milan e sempre più vicino al Fulham. Dopo il trasferimento in Premier League, l’ex Villarreal ha ritrovato continuità, fiducia e rendimento, tanto da convincere il club londinese a valutare seriamente l’esercizio del diritto di riscatto nella prossima finestra estiva. L’esperienza con i Cottagers ha infatti rilanciato un calciatore che nelle sue stagioni in rossonero non era riuscito a imporsi con continuità, complici prestazioni altalenanti e un inserimento mai davvero completato nel progetto tecnico milanista.

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Chukwueze Fulham, la Premier rilancia l’esterno nigeriano

A Londra, Chukwueze ha trovato un ambiente favorevole e anche riferimenti importanti fuori dal campo, come i compagni di Nazionale Calvin Bassey e Alex Iwobi. Elementi che hanno facilitato il suo ambientamento e contribuito alla sua rinascita. Tra i momenti più significativi della sua stagione spicca la doppietta realizzata contro il Manchester City il 2 dicembre, una prestazione che ha certificato la ritrovata centralità dell’esterno nigeriano nel progetto del Fulham. Il giocatore, da parte sua, avrebbe già manifestato una disponibilità di massima a restare in Inghilterra anche nella prossima stagione, segnale chiaro della volontà di proseguire il percorso in Premier League.

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Milan, attesa per il riscatto: operazione da 24 milioni

Secondo quanto filtra, nei giorni scorsi l’intermediario che aveva curato l’operazione estiva avrebbe informato il club di via Aldo Rossi dell’intenzione del Fulham di procedere con il riscatto. Al momento si tratterebbe di una comunicazione ufficiosa, non ancora trasformata nei passaggi formali necessari per chiudere l’affare. Proprio per questo il Diavolo aspetta sviluppi concreti, con la speranza che la volontà espressa dal club inglese si traduca presto in firme definitive. L’operazione, considerata internamente come una possibile soluzione vantaggiosa per tutte le parti, potrebbe garantire ai milanesi un incasso da 24 milioni di euro, cifra destinata a salire fino a 28 milioni con l’aggiunta dei bonus. Un tesoretto significativo, che il Milan potrebbe reinvestire sul mercato per ridisegnare il proprio reparto offensivo.