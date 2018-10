Cina, Eder e Pato protagonisti nel campionato cinese: incontenibili! 

La doppietta di Eder e la tripletta di Pato regalano tre punti rispettivamente al Tianjin Quanjian e al Jiangsu Suning

Alexander Pato ed Eder sono protagonisti assoluti in Cina. L’ex attaccante del Milan l’autore di una tripletta nel 6-2 rifilato al Guangzhou R&F dalla sua squadra, il Tianjin Quanjian. Con questi gol, il Papero vola a 14 marcature stagionali su 31 partite, e si avvicina pian piano ai 18 gol di Zahavi e ai 21 di Ighalo. Per Pato si tratta, inoltre, della sua prima tripletta in carriera.

Nella giornata di oggi anche un altro ex attaccante italiano si è fatto notare in Cina. Stiamo parlando dell’ex attaccante dell’Inter Eder che con la sua doppietta segnata al Beijing Renhe. Il 2-0 finale permette alla squadra di Eder, il Jiangsu Suning, di andare al quinto posto in classifica, ma a 9 punti dal terzo, lo Shandong Luneng.