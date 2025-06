Da Musiala a Lautaro Martínez, passando per Olise e Igor Jesus: classifica marcatori Mondiale per club 2025

Con la prima giornata della Fase a gironi, è partita anche la caccia al titolo di capocannoniere del primo Mondiale per club. Classifica marcatori Mondiale per club 2025: da Musiala a Lautaro Martínez, passando per Olise e Igor Jesus, Kane e Messi, Yildiz e Haaland, le bocche di fuoco delle 32 squadre partecipanti si sfidano a suon di reti per conquistare lo scettro di re dei marcatori.

Il giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella competizione riceverà il premio “Top Goal Scorer Presented by Bank of America”. Nel caso in cui due o più giocatori segnino lo stesso numero di gol, sarà decisivo il numero di assist (per decisione dei membri del Gruppo di Studio Tecnico FIFA).

Se due o più giocatori saranno ancora in parità dopo aver considerato il numero di assist, verrà considerato il totale dei minuti giocati nel torneo, classificando al primo posto il giocatore che ha giocato meno minuti.

Ecco la classifica marcatori Mondiale per club 2025 aggiornata agli ultimi risultati:

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALE PER CLUB 2025

3 GOL: Olise (Bayern Monaco, 2 assist, 135 minuti), Musiala (Bayern Monaco, 0 assist, 29 minuti), Di Maria – 3 rig. (Benfica, 0 assist, 167 minuti);

2 GOL: K. Coman (Bayern Monaco, 1 assist, 45 minuti), Thomas Müller (Bayern Monaco, 1 assist, 90 minuti), Kolo Muani (JUVENTUS, 0 assist, 70 minuti), Francisco Conceição (JUVENTUS, 0 assist, 90 minuti), Leandro Barreiro (Benfica, 0 assist, 91 minuti), Rayners (Mamelodi Sundowns, 0 assist, 154 minuti), Barrios (Atlético Madrid, 0 assist, 160 minuti) Igor Jesus (Botafogo, 0 assist, 175 minuti), Pedro Neto (Chelsea, 0 assist, 180 minuti), Lautaro Martínez (INTER, 0 assist, 180 minuti).