Club of The Year, le parole dei protagonisti del Chelsea

E’ il Chelsea il Club of The Year 2021. Ecco le parole di alcuni dei protagonsti dei blues, campioni d’Europa in carica.

AZPILICUETA – «Grazie mille per il premio, ci piacerebbe essere lì in questo momento. Come capitano sono molto fiero di questo momento e di questo premio, che speriamo di ricevere il prima possibile».

TUCHEL – «Un bel trofeo. Abbiamo una squadra femminile di grande successo, un grande settore giovanile ed è stato un anno da ricordare. Dobbiamo continuare così».

LUKAKU – «Sono molto contento di far parte di questo club che mi ha aiutato a realizzare i miei sogni. Spero di continuare così, è per me un onore essere accostato ad altri grandi giocatori. Mi motiva a migliorare ulteriormente».