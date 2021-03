Il Bayern Monaco potrebbe multare Kingsley Coman per essersi presentato all’allenamento con una Mercedes. I dettagli

Come riferito dal quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco potrebbe multare Kingsley Coman per essersi presentato all’allenamento con una Mercedes e non con un’Audi, sponsor tecnico della squadra bavarese.

All’attaccante francese è stato negato l’ingresso al centro tecnico ed è stato costretto a parcheggiare al suo esterno. La multa in questione sarebbe di 50.000 euro.