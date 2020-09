Coman: «Siamo motivati, vogliamo fare di nuovo il Triplete e vincere tutto»

Kingsley Coman, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra bavarese a Sky Germania

Kingsley Coman, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra bavarese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Sky Germania:

GOL IN FINALE DI CHAMPIONS – «Il mio gol nella finale di Champions? Devo dire che è una sensazione bellissima. Quel gol è sicuramente il più importante della mia carriera e della mia vita. Ma dopo la rete non me lo sono goduto al massimo perché il Psg poteva ancora pareggiare e dovevamo stare sul pezzo molto concentrati».

SUPERCOPPA EUROPEA – «Il Siviglia è una squadra tosta. Noi siamo i favoriti, è vero, ma loro hanno vinto contro l’Inter e dobbiamo fare attenzione».

PROSSIMA STAGIONE – «Siamo motivati e concentrati per fare di nuovo il Triplete e vincere tutto».