Come Calhanoglu, dal Milan all’Inter gratis: colpo firmato Ausilio

L’Inter è pronta a piazzare un altro colpo a parametro zero e questa volta c’è la firma di Ausilio: dal Milan ai nerazzurri

Il cavallo di battaglia di Giuseppe Marotta, il piatto forte del presidente dell’Inter. In tema di calciomercato, il numero 1 del club nerazzurro può essere definitivo senza timore di smentita il re incontrastato dei parametri zero.

Nel corso della sua carriera Marotta ha spesso approfittato delle scadenze di contratto per piazzare colpi a sorpresa. All’Inter ne sanno qualcosa, basta citare Hakan Calhanoglu che i nerazzurri hanno scippati ai cugini del Milan. Ora la storia si potrebbe ripetere, anche se dietro a questo possibile colpo interista non c’è il presidente, ma il direttore sportivo Piero Ausilio. È proprio lui il grande estimatore dell’ex rossonero, il cui nome è al centro delle voci di mercato: Franck Kessie è uno dei giocatori più ambiti del calciomercato estivo, considerata la sua decisione di salutare l’Al-Ahli per tornare in Europa.

Il centrocampista ivoriano è stato proposto alla Juventus, che ne sta vagliando la candidatura, ma non soltanto. Il suo entourage ha avuto contatti anche con Ausilio e l’idea Inter non è da scartare.

Kessie all’Inter: i dettagli del possibile affare

In attesa del rush finale di questo campionato, che all’Inter sperano possa essere vincente, i nerazzurri sono già alle prese con il mercato. Tra le priorità anche l’arrivo di un centrocampista fisico e, considerate le difficoltà ad arrivare a Koné, il nome di Kessie potrebbe essere quello giusto.

Kessie proposto anche all’Inter (Instagram Franck Kessie) – Calcionews24.com

TuttoSport racconta che l’ex Milan è stato proposto anche ad Ausilio che sarebbe un suo estimatore di vecchia data. Se questo basterà per far decollare la trattativa non si sa ancora, anche perché ci sono poi gli aspetti economici da prendere in considerazione. Il centrocampista, infatti, vorrebbe un contratto di almeno un paio di anni con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

Una cifra elevata che chiede una valutazione attenta, anche perché c’è da considerare l’età di Kessie: l’ivoriano ha compiuto 30 anni e Oaktree preferirebbe evitare l’arrivo di calciatore con più di 30 anni appunto. L’eccezione si può sempre fare ed è quella che potrebbe riguardare proprio l’ex Milan se Marotta e Ausilio pensassero troppo complicato arrivare a Koné, Andrey Santos o un altro profilo under 30 con queste caratteristiche.

La proposta ad Ausilio è arrivata: ora l’Inter può decidere di affondare o lasciare Kessie a chi vuole scommettere su di lui.