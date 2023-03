Commisso: «Cabral-Jovic operazione eccellente per noi, Vlahovic-Juve no»

Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine di un evento in una Università a Firenze dell’operazione Vlahovic con la Juve

VLAHOVIC – «Voleva andare alla Juve. Ci hanno criticato in tanti e i giornali hanno scritto che i nostri attaccanti non stavano segnando, e non era vero. Al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari di Juventus, Milan e altre, ma nessuno lo ha scritto. Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo. L’operazione Cabral-Jovic è stata eccellente per noi, quella di Vlahovic non lo è stata per la Juventus».