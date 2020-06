Commisso: «Chiesa? Se vuole può andare via. Su Castrovilli invece…»

Rocco Commisso ha parlato in una lunghissima conferenza stampa virtuale nel giorno dell’anniversario dell’arrivo alla Fiorentina

MERCATO – «Un altro colpo come Ribery? Non vi prometto niente perchè non posso promettere cose che non posso mantenere. Non voglio dire bugie, voglio dire cose che sono sicuro di poter mantenere».

CHIESA E CASTROVILLI – «Chi rimarrà a Firenze? I ragazzi devono rimanere concentrati per queste ultime 12 partite. Ho già ribadito che se Chiesa vuole andare può andare basti che paghino la cifra che richiediamo. Per Castrovilli il discorso è diverso, lui vuole restare a Firenze e spero che non mi deluda. Gli vorrei dare la 10».