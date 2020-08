Commisso sul futuro di Chiesa: «Può partire al giusto prezzo»

Rocco Commisso ha parlato durante una lunga conferenza stampa sul sito ufficiale della Fiorentina. Le sue parole su Chiesa

CHIESA – «Io non l’ho mai criticato. L’ho tenuto perchè pensavo fosse la cosa migliore da fare nell’anno passato. Abbiamo parlato con Chiesa e con suo padre e se vuole andare via basta che i soldi che portano siano giusti per noi. Dobbiamo parlare con il ragazzo e capire se vuole rimanere o andare via. Non ne parlerò più»