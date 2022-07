Como, colpo da Serie A: arriva Fabregas, pronto un biennale

Calciomercato Como: la proprietà del Como sogna in grande e per il salto in Serie A è pronta a portare sulle rive del lago Cesc Fabregas

I fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono sognano in grande per il loro Como. La Serie A nel mirino e per conquistarla stanno per mettere a segno un primo colpo di livello internazionale. Si tratta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, di Cesc Fabregas svincolatosi dal Monaco.

Lo spagnolo sembrava pronto al trasferimento alle Canarie, ma la chiamata del Como lo ha convinto a volare in Italia. Per il campione del Mondo 2010 pronto un biennale. A convincerlo, probabilmente, la presenza nel club nel ruolo di amministratore delegato di Dennis Wise, che come lui ha giocato nel Chelsea. Fabregas è quindi pronto a sbarcare sul rive del lago italiano.