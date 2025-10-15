Como, Fabregas proverà a recuperare quel giocatore: le sue condizioni

Il Como ha bisogno di cambiare passo in campionato e spera di recuperare al più presto anche Sergi Roberto. Ecco come sta

Sergi Roberto, centrocampista spagnolo del Como, continua a lottare contro un problema muscolare che ne sta condizionando il rendimento e la presenza in campo. L’ex Barcellona ha subito una lesione al retto femorale della coscia sinistra durante la partita contro la Cremonese, un infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori dai giochi per un periodo prolungato. A causa di questo problema, Sergi Roberto ha saltato la gara contro l’Atalanta e molto probabilmente non sarà disponibile nemmeno per la sfida contro la Juventus. I tempi di recupero rimangono ancora incerti, lasciando aperto il dubbio sulla sua presenza nella partita successiva contro il Parma, in programma sabato 25 ottobre al Tardini.

Il Como dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi elementi più esperti e importanti in questa delicata fase di campionato. Tuttavia, nonostante non sia ancora al 100% della sua condizione fisica, Sergi Roberto sta facendo di tutto per tornare a disposizione il prima possibile, anche per via del suo ruolo chiave nello spogliatoio. La sua esperienza e leadership sono fondamentali per un gruppo relativamente giovane e in cerca di equilibrio sotto la guida tecnica dell’allenatore Fabregas, che finora ha dovuto adattarsi alle assenze forzate di giocatori chiave.

In assenza di Sergi Roberto, Fabregas ha optato per una mediana formata da Maximo Perrone e Lucas Da Cunha, con il fantasista Nico Paz schierato qualche metro più avanti. Proprio Perrone ha dimostrato il suo valore segnando nell’ultimo incontro contro l’Atalanta, portando una ventata di freschezza e energia al centrocampo del Como. Il tecnico spagnolo dovrà valutare attentamente le condizioni di Sergi Roberto nei prossimi giorni per decidere se schierarlo o meno nella difficile trasferta contro la Juventus.

Da segnalare inoltre che Jesus Rodriguez, altro elemento importante della squadra, non potrà essere della partita contro il Parma a causa di una squalifica. Questa ulteriore assenza complica ancora di più la situazione per il Como, che cerca di mantenere alta la competitività in un campionato molto impegnativo.

Il rientro di Sergi Roberto, comunque, non è da escludere, e i tifosi del Como sperano di rivederlo al più presto in campo, soprattutto in vista delle prossime sfide che potranno decidere il cammino della squadra in Serie A.