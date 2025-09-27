Como Cremonese 1-1, non basta il solito Nico Paz… Pareggia Baschirotto. Il finale è nervoso. Come è andato il match

Un punto a testa al termine di una battaglia vera, decisa da un gol per tempo e infiammata da un finale ad altissima tensione. Tra Como e Cremonese finisce 1-1, un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe ma che, per quanto visto in campo, appare il risultato più giusto. Alla rete nel primo tempo del talentuoso Nico Paz ha risposto nella ripresa il solito, roccioso Federico Baschirotto, prima che un episodio di nervosismo costasse il cartellino rosso a Jesus Rodriguez, lasciando i lariani in inferiorità numerica negli ultimi, concitati, minuti di gioco.

La partita si accende dopo un avvio di studio. È la Cremonese a creare la prima palla gol con Jesus Rodriguez che, servito in profondità, spreca una buona occasione. Il Como di Fàbregas perde subito Sergi Roberto per un problema muscolare, ma al 32′ trova il modo di passare in vantaggio: Douvikas innesca sulla sinistra Rodriguez, il cui cross basso viene trasformato in rete dal piattone preciso di Nico Paz, che non lascia scampo a Silvestri. Il portiere grigiorosso diventa però protagonista poco dopo, negando il raddoppio allo stesso Rodriguez con un intervento prodigioso da due passi.

Nella ripresa, il Como cerca di chiudere i conti, ma sbatte ancora su un attento Silvestri, che si oppone due volte alle conclusioni di un ispirato Nico Paz. La Cremonese, scampato il pericolo, prende coraggio e inizia a spingere con maggiore convinzione. La pressione degli ospiti viene premiata al 69′, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Vazquez, è Baschirotto a svettare più in alto di tutti e a firmare di testa la rete del pareggio.

Il finale è incandescente: all’82’ Jesus Rodriguez reagisce a una spinta di Terracciano con un calcio. Il VAR richiama l’arbitro Di Bello, che dopo aver rivisto l’azione espelle il giocatore del Como. La partita si innervosisce, fioccano i cartellini gialli, ma il risultato non cambia più.