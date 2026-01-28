Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime

Como, il destino di Andrés Cuenca è tracciato: si apre un intreccio di mercato sorprendente. Tutti i dettagli

Il futuro immediato del promettente difensore centrale Andrés Cuenca, 18 anni, si sta delineando lontano da Barcellona, ma l’operazione per la sua uscita si è trasformata in un complesso intreccio di mercato che necessita di una terza sponda per concretizzarsi.

Il Barcellona e il Como hanno già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore in Italia, un affare in lavorazione da settimane. Tuttavia, l’operazione rischia di arenarsi senza l’intervento di un terzo club disposto ad accogliere immediatamente Cuenca in prestito, per garantirgli quella continuità nel calcio professionistico che forse il Como non può assicurargli subito in Serie A.



In questo scenario, come riportato da ‘El Comercio’, lo Sporting Gijón emerge come la “chiave di volta” per sbloccare definitivamente questo movimento a tre. La formula su cui si lavora è chiara: il Como acquisisce i diritti del giocatore dal Barça e, successivamente, lo gira in prestito secco allo Sporting. Questo permetterebbe a Cuenca di competere con regolarità nella Segunda División spagnola.



Il club asturiano considera il nazionale under-20 un’opportunità strategica per rinforzare la difesa con un profilo giovane e di prospettiva. L’interesse è stato confermato anche da José Riestra, presidente esecutivo dello Sporting: «Il nome è sul radar. Stiamo studiando la forma migliore per riuscirci, per il bene del giocatore, del suo club attuale e nostro».



Il progetto sportivo dello Sporting seduce l’entourage del calciatore, che vede nella seconda divisione spagnola il contesto ideale per un salto competitivo intermedio prima di pensare all’avventura italiana. Nelle prossime ore si attende la chiusura del cerchio: prima la firma ufficiale tra Barça e Como, poi la definizione del prestito a Gijón (probabilmente fino a fine stagione). Gijón si appresta dunque ad essere la stazione intermedia fondamentale per il futuro europeo di Cuenca lontano dal Camp Nou.

