Como, Da Cunha ammette: «Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore. Nico Paz? Credo di poter dire una cosa a nome di tutti»

Il centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, torna sul suo arrivo nel club quando militava in Serie B e parla di Fabregas e Nico Paz

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, ha parlato così.

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PAROLE – «Sono arrivato 3 anni fa ed eravamo in Serie B. Sono venuto per giocare, per prendere fiducia. La B è stata molto difficile, lì c’è un calcio differente, più diretto ed era dura. Sapevo di avere qualità ma non ero venuto a fare il fenomeno. La fascia da capitano? Essere il capitano è una cosa veramente incredibile, soprattutto in una squadra dove ti senti a casa e hai la fiducia di tutti. Sono molto contento. Come è cambiata la mia relazione con Fabregas da quando è l’allenatore? Prima avevamo una relazione come da amici, poi però abbiamo dovuto cambiare perché ora è il mio allenatore.

Sono stato molto contento, comunque, sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore e oggi lo stiamo vedendo. Fabregas ha detto bene di me perché, non parlando solo di calcio, per lui è importante avere a che fare con delle persone di valore. E da giocatore dice di non aver paura di giocare, venire a prendersi il pallone, cose che anche io penso. E vuole che conosciamo benissimo la tattica, così da poterla fare anche quando lui non c’è. Chi ha più qualità nella squadra? Non posso fare un nome solo, ma credo di poter dire a nome di tutti che Nico Paz sia veramente un top player».