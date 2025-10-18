Como, Fabregas pensa a una mossa a sorpresa per spiazzare la Juventus. Il tecnico spagnola ragiona sul suo impiego

Grandi manovre e attesa febbrile a Como, che si prepara ad accogliere la Juventus per un lunch match che profuma di storia. L’appuntamento è fissato allo stadio Sinigaglia domenica 19 ottobre alle 12.30, per una sfida che i lariani, in casa, non riescono a vincere dal lontano 1952. Un vero e proprio tabù, visto che da allora, nelle successive undici gare di Serie A disputate tra le mura amiche contro i bianconeri, non è mai arrivata una vittoria.

Questo match della settima giornata di Serie A arriva in un momento in cui le due squadre vivono stati d’animo opposti. I lombardi di Cesc Fabregas stanno attraversando un momento propizio, ben figurando in questo avvio di stagione, ma devono fare i conti con un’infermeria affollatissima. È invece un percorso decisamente più tribolato quello della Juventus di Igor Tudor. I bianconeri sono reduci da ben 5 pareggi consecutivi, una striscia negativa che ha scatenato i fischi dei propri tifosi e lasciato la squadra falcidiata da infortuni e dubbi. Proprio per cercare una svolta, Tudor si appresta a cambiare modulo, passando al 3-5-2.

Il Como, dal canto suo, non deroga dal 4-2-3-1, ma la formazione è un vero rebus. Fabregas, che sarà squalificato e seguirà il match dalla tribuna, deve rinunciare allo squalificato Rodriguez e a ben cinque infortunati: Addai, Diao, Dossena, Sergi Roberto e Van der Brempt.

Davanti a Butez, in difesa si scaldano Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Valle. A centrocampo agirà l’acume tattico di Perrone e Da Cunha. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Morata, coadiuvato da tre trequartisti: l’inamovibile Paz, il recuperato Kuhn e, sulla destra, il terzino Vojvoda che dovrebbe essere avanzato per necessità. Ma il tecnico starebbe pensando anche alla mossa a sorpresa: Baturina. Il croato, arrivato in estate, ha deluso finora, ma questo big match, complici le tante assenze, potrebbe offrirgli la chance giusta per invertire il trend.