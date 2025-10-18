Como News
Como, Fabregas pensa a una mossa a sorpresa per spiazzare la Juventus
Como, Fabregas pensa a una mossa a sorpresa per spiazzare la Juventus. Il tecnico spagnola ragiona sul suo impiego
Grandi manovre e attesa febbrile a Como, che si prepara ad accogliere la Juventus per un lunch match che profuma di storia. L’appuntamento è fissato allo stadio Sinigaglia domenica 19 ottobre alle 12.30, per una sfida che i lariani, in casa, non riescono a vincere dal lontano 1952. Un vero e proprio tabù, visto che da allora, nelle successive undici gare di Serie A disputate tra le mura amiche contro i bianconeri, non è mai arrivata una vittoria.
Questo match della settima giornata di Serie A arriva in un momento in cui le due squadre vivono stati d’animo opposti. I lombardi di Cesc Fabregas stanno attraversando un momento propizio, ben figurando in questo avvio di stagione, ma devono fare i conti con un’infermeria affollatissima. È invece un percorso decisamente più tribolato quello della Juventus di Igor Tudor. I bianconeri sono reduci da ben 5 pareggi consecutivi, una striscia negativa che ha scatenato i fischi dei propri tifosi e lasciato la squadra falcidiata da infortuni e dubbi. Proprio per cercare una svolta, Tudor si appresta a cambiare modulo, passando al 3-5-2.
Il Como, dal canto suo, non deroga dal 4-2-3-1, ma la formazione è un vero rebus. Fabregas, che sarà squalificato e seguirà il match dalla tribuna, deve rinunciare allo squalificato Rodriguez e a ben cinque infortunati: Addai, Diao, Dossena, Sergi Roberto e Van der Brempt.
Davanti a Butez, in difesa si scaldano Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Valle. A centrocampo agirà l’acume tattico di Perrone e Da Cunha. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Morata, coadiuvato da tre trequartisti: l’inamovibile Paz, il recuperato Kuhn e, sulla destra, il terzino Vojvoda che dovrebbe essere avanzato per necessità. Ma il tecnico starebbe pensando anche alla mossa a sorpresa: Baturina. Il croato, arrivato in estate, ha deluso finora, ma questo big match, complici le tante assenze, potrebbe offrirgli la chance giusta per invertire il trend.
Calciomercato Como, tutti pazzi per Nico Paz! Ora i lombardi pretendono una tripla cifra
Como, Fabregas proverà a recuperare quel giocatore: le sue condizioni