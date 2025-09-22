Como, Fabregas raccoglie la squadra in cerchio dopo la vittoria con la Fiorentina: il suo discorso ai giocatori lariani

Un gol al 94′, una vittoria di prestigio che sa di svolta. Il Como di Cesc Fàbregas batte la Fiorentina 2-1 al termine di una partita emozionante, conquistando tre punti pesantissimi dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa. Ma il momento più significativo arriva dopo il fischio finale, quando l’allenatore spagnolo raduna la sua squadra in un cerchio perfetto in mezzo al campo, per un discorso da leader che è già il manifesto del suo progetto.

Mentre lo stadio ancora esulta per la rete decisiva di Addai, Fàbregas parla al cuore dei suoi giocatori, con parole cariche di passione e visione. Il suo è un messaggio chiaro, un patto suggellato sull’erba. “Se giochiamo così credetemi, credetemi in quello che vedo, identifico cose buone”, esordisce, chiedendo fiducia totale nel percorso intrapreso.

Il tecnico insiste sui pilastri della sua filosofia: «Andiamo avanti, ma dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo giocare con coraggio tutto il tempo, abbiamo bisogno di identità, abbiamo bisogno di continuare a crescere». Riconosce l’enorme sforzo dei suoi uomini – «Quello che avete fatto è stato molto difficile, molto difficile» – e li invita a godersi un successo meritato, ma senza perdere di vista l’orizzonte.

La celebrazione, infatti, dura un istante. Con lo sguardo già rivolto al futuro, Fàbregas alza subito l’asticella in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì contro il Sassuolo: «Ora mercoledì vogliamo di più». Un motto che infiamma il gruppo, la sintesi perfetta della mentalità che sta costruendo a Como: festeggiare le vittorie, ma con una fame che non si placa mai. Un leader che chiede di credere, crescere e non accontentarsi.