Como, Hernanes elogia gli azzurri: «Hanno giocato alla pari e possono fare qualcosa di importante» - Calcio News 24

Como, Hernanes elogia così i comaschi dopo la buona prova fatta a Bergamo: con occhi verso il futuro

Il Como continua a sorprendere in questa stagione, dimostrando di essere una squadra solida e capace di competere ad alti livelli. A confermare questo giudizio è stato anche il Profeta Hernanes, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l’Atalanta. Le sue parole hanno evidenziato quanto il Como stia guadagnando sempre più fiducia e consapevolezza, diventando una vera e propria certezza nel campionato.

Hernanes ha sottolineato come il Como non si limiti a difendersi o a gestire il risultato, ma provi sempre a fare la partita. Contro l’Atalanta, una delle squadre più forti del campionato, il Como ha mostrato un atteggiamento coraggioso e determinato, riuscendo a imporsi sul piano del gioco e a conquistare un prezioso punto in trasferta. Secondo l’ex centrocampista, questa è una qualità che rende il Como una squadra temibile e rispettata dagli avversari.

Il Como, infatti, nonostante l’Atalanta abbia iniziato la partita con maggior intensità e sia riuscita a trovare il gol, non si è mai disunito. Al contrario, ha continuato a giocare con lucidità e determinazione, cercando di mantenere il controllo del gioco e di costruire azioni offensive. Questo equilibrio tra difesa e attacco è stato uno dei punti di forza del Como, che ha saputo gestire bene le fasi del match e non ha mai perso la propria identità.

Un altro aspetto importante evidenziato da Hernanes riguarda il contributo di Morata. Il giocatore ha tentato di dare fluidità al gioco del Como, un elemento fondamentale per il successo della squadra. Grazie a questa capacità di adattarsi e di creare gioco, il Como riesce a imporsi anche contro avversari di grande calibro, dimostrando una maturità tattica che cresce partita dopo partita.

Il pareggio conquistato a Bergamo contro l’Atalanta conferma il buon momento del Como, che si conferma imbattuto contro una formazione di alta classifica e dimostra di poter ambire a risultati importanti. Questo successo morale è un’ulteriore prova della qualità della squadra e della sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi stagionali.

In definitiva, il Como si sta guadagnando un posto di rilievo nel campionato grazie a una filosofia di gioco coraggiosa e a una squadra ben organizzata. Le parole di Hernanes ne sono la conferma: il Como è già una certezza, pronto a stupire ancora in questa stagione.