Como Inter, Fabregas a lezione dal Bodo Glimt! Dieta e droni: il retroscena sull’incontro con i norvegesi. Ecco di che cosa si è parlato

Stasera, Cesc Fabregas guida il Como nella sfida contro l’Inter per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’attuale tecnico spagnolo, ex Barcellona e Arsenal, ha sempre avuto una certa difficoltà a battere i nerazzurri, pur riuscendo a ottenere risultati positivi contro squadre di alto calibro come Juventus e Napoli. Per provare a sovvertire il pronostico contro l’Inter, Fabregas ha preso esempio dal Bodo Glimt, club norvegese che ha recentemente eliminato la squadra di Cristian Chivu dalla Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabregas ha dichiarato di voler creare l’“effetto Bombonera” a Como, proprio come fece il Bodo Glimt. Il tecnico ha enfatizzato l’importanza del calore del pubblico, sottolineando come i tifosi possano fungere da “dodicesimo uomo” in campo. “Tutti i miei giocatori devono dare energia ai tifosi e viceversa”, ha detto Fabregas, evidenziando la simbiosi tra squadra e supporters. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, sono attesi diecimila tifosi al Sinigallia, pronti a dare il loro massimo supporto.

Oltre all’aspetto emotivo, Fabregas ha introdotto innovazioni tecnologiche per migliorare le performance dei suoi giocatori. Come il Bodo Glimt, che ha visitato il centro sportivo di Mozzate per discutere di nutrizione e tecniche di allenamento, il Como ha investito in strumenti all’avanguardia. Tra questi, un megaschermo che trasmette in tempo reale le immagini degli allenamenti, riprese da un drone per analizzare le prestazioni atletiche, monitorando dati come distanze percorse e movimenti corretti. Questo approccio, già utilizzato da top club come Real Madrid, Barcellona e il PSG, segna il passo verso l’innovazione nel calcio.

Fabregas punta a sfruttare la tecnologia non solo per ottenere immagini spettacolari, ma per ottimizzare le performance dei suoi giocatori, un passo avanti rispetto ad altri sport come la Formula 1, che ha da tempo integrato simili soluzioni tecnologiche. Con l’intera squadra in crescita e il supporto di una tifoseria appassionata, il Como di Fabregas cerca la grande impresa in Coppa Italia.