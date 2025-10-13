Como Juventus, brutte notizie per Fabregas: un big salterà la sfida contro i bianconeri! Il comunicato

Como Juventus, Fabregas perde un calciatore: un calciatore non ci sarà nella sfida contro i bianconeri! Il comunicato del club

La sosta per le nazionali si rivela amarissima per il Como, che in vista della prestigiosa sfida di campionato contro la Juventus dovrà rinunciare a uno dei suoi talenti più brillanti. Jayden Addai, esterno offensivo classe 2005, si è infatti infortunato durante gli impegni con l’Olanda Under 21 e sarà costretto a fermarsi.

Il giovane olandese ha lasciato il campo in barella nella gara contro la Bosnia, facendo subito temere il peggio. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato la gravità del problema: si tratta di una lesione al bicipite femorale, infortunio che comporta generalmente diverse settimane di stop.

Per Cesc Fàbregas si tratta di una tegola pesantissima. Addai, arrivato in estate come uno dei colpi più attesi della faraonica campagna acquisti, era riuscito a conquistarsi spazio grazie alla sua velocità e imprevedibilità, diventando un’arma preziosa nello scacchiere tattico del tecnico spagnolo.

Il comunicato ufficiale del club non ha specificato i tempi di recupero, ma la sua assenza nella sfida del 19 ottobre contro la Juventus è ormai certa. Una perdita che rischia di pesare molto sulle ambizioni del Como.

NOTA CLUB – «A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica».

