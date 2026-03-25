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Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

54 minuti ago

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Kempf

Il difensore del Como, Marc-Oliver Kempf, ha detto la sua sul momento della squadra di Fabregas e sul suo sogno di giocare con la Germania

Intervistato da Sky Sport direttamente dal centro di allenamento dei lariani, il difensore del Como, Marc-Oliver Kempf, ha parlato così.

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MOMENTO – «Ci stiamo godendo la sosta, ma dovremo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi: il tempo è bellissimo e possiamo tirare il fiato».

COMO CON LA MIGLIOR DIFESA DEL CAMPIONATO – «Grazie per averlo sottolineato, visto che si parla spesso solo di calciatori offensivi. Fabregas ci dà compiti precisi, tutti sappiamo cosa dobbiamo fare, è un lavoro di squadra e anche gli attaccanti ci danno una grossa mano. Butez è in un momento straordinario di forma e si parla tanto di lui».

SOGNO DI VESTIRE LA MAGLIA DELLA NAZIONALE? – «Certo, è un mio sogno e sono ancora giovane. Alla fine però non dipende da me, è una scelta del ct, io devo fare del mio meglio come ho fatto fino ad ora e vedremo se il sogno può realizzarsi».

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