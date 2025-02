Nico Paz ambizioso: «Como, il mio sogno è quello di vincere la Champions League! Su Leo Messi dico questo»

Nico Paz, trequartista del Como, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quelli che sono i suoi obiettivi stagionali e anche futuri

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky Sport il trequartista del Como Nico Paz, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

LE PAROLE – «Per adesso non sto ancora pianificando il mio futuro, sono concentrato sul Como. Poi chissà, il mio sogno sarebbe quello di tornare a giocare per il Real Madrid un giorno. Mi piacerebbe vincere altre Champions e diventare sempre più stabile nel mondo del calcio. Se posso sognare in grande, il mio desiderio sarebbe giocare e vincere il prossimo Mondiale e che Messi ci sia ancora. Sarebbe veramente il massimo».