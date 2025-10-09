Como, respinto il ricorso sulla squalifica di quel giocatore! Scoppia la polemica - Calcio News 24

Como, la Corte d’Appello respinge i ricorsi: confermate le squalifiche di Jesus Rodriguez e Fabregas

Momento difficile per il Como, che dopo un inizio di campionato complicato si trova a dover affrontare ulteriori difficoltà in vista della prossima sfida interna contro la Juventus. La squadra lombarda non potrà infatti schierare due pedine importanti, Jesus Rodriguez e Cesc Fabregas, entrambi squalificati dopo la partita del quinto turno contro la Cremonese.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha infatti respinto il ricorso presentato dal Como contro le sanzioni comminate ai due protagonisti. Jesus Rodriguez, esterno spagnolo arrivato dal Betis Siviglia, era stato espulso per condotta violenta proprio nella gara contro la Cremonese del 27 settembre, ricevendo una squalifica di tre giornate. Dopo aver scontato una delle giornate di squalifica, il club aveva tentato di ottenere una riduzione della pena, presentando un reclamo formale. La Corte però non ha accolto la richiesta, confermando il provvedimento originario.

Anche il ricorso presentato per Cesc Fabregas, tecnico del Como, è stato respinto. Fabregas era stato ammonito e squalificato per due giornate nella stessa partita contro la Cremonese, un provvedimento che la Corte ha deciso di confermare, mantenendo così l’assenza del tecnico per le prossime due gare.

Il comunicato ufficiale della Corte Sportiva d’Appello Nazionale recita chiaramente: «La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo del Como, confermando la squalifica di tre giornate per il calciatore Jesus Rodriguez Caraballo e la squalifica di due giornate e ammonizione per il tecnico Francesc Fabregas Soler in relazione alla gara con la Cremonese dello scorso 27 settembre, valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A».

Questa decisione rappresenta un duro colpo per il Como, che durante questa pausa si sta preparando con grande attenzione per la sfida complicata contro la Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La squadra di casa dovrà quindi fare a meno di due figure fondamentali, sia in campo che in panchina, rendendo ancora più arduo il compito contro i bianconeri.

Nonostante le difficoltà, il Como punta a sfruttare questa sosta per recuperare energie e lavorare sul miglioramento del gioco, cercando di invertire la rotta in un campionato che finora ha messo a dura prova la squadra lombarda.