Como Sassuolo 3-0: la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi. Ecco come è andata la sfida

Il Como di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea oggi allenatore dei lariani, conquista con autorità il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina di Stefano Pioli. Allo stadio Sinigaglia finisce 3-0 contro un Sassuolo irriconoscibile, travolto dall’intensità e dalla qualità dei padroni di casa.

Primo tempo dominato dal Como

La partita si sblocca dopo appena 92 secondi: un retropassaggio errato di Pieragnolo, giovane terzino neroverde, spalanca la strada a Jesus Rodriguez, attaccante spagnolo classe 2000, che a tu per tu con Turati non sbaglia e firma l’1-0.

Il Como non si ferma e continua a pressare alto, costringendo il Sassuolo a errori in serie. Al 25’ arriva il raddoppio: cross perfetto di Douvikas, centravanti greco arrivato in estate dall’Utrecht, che trova gloria personale con un colpo di testa angolato imprendibile per Turati. I neroverdi, allenati da Fabio Grosso, ex campione del mondo 2006, non riescono a reagire e vengono nuovamente puniti al 40’: ancora Rodriguez, letale sotto porta, firma la doppietta personale che vale il 3-0 e di fatto chiude i giochi già nel primo tempo.

Gestione e solidità nella ripresa

Nella seconda frazione Fabregas inserisce forze fresche come Kuhn, esterno offensivo svizzero, e Vojvoda, terzino kosovaro, per mantenere alta l’intensità. Il Sassuolo prova a scuotersi con Daniel Boloca, centrocampista rumeno, che impegna Anthony Butez, portiere belga del Como, autore di una parata spettacolare che salva il clean sheet.

I cambi offensivi di Grosso – tra cui Moro, Pierini e il giovane Skjellerup – non cambiano l’inerzia del match. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio del classe 2007 Bonsignori, talento della Primavera lariana, accolto dall’applauso del pubblico.

Como agli ottavi, Sassuolo in crisi

Con questa vittoria netta, il Como conferma la propria crescita e si prepara alla sfida affascinante contro la Fiorentina. Per il Sassuolo, invece, arriva un’altra battuta d’arresto che evidenzia difficoltà tecniche e caratteriali, con la testa già rivolta al prossimo impegno di campionato contro l’Udinese.