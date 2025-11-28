Como Sassuolo, parla Fabregas nel post gara: «Sono molto contento. Contro l’Inter sarà un grandissimo esame»

Como Sassuolo, il tecnico Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Serie A

Nel post partita della sfida di Serie A al Sinigaglia, il tecnico dei lariani Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue impressioni a caldo. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Fare tutti questi cambiamenti dev’essere la nostra forza, bisogna gestire gli impegni in maniera diversa. Sono molto contento, ho bisogno di tutti gli elementi della rosa dato che a gennaio avremo un calendario molto fitto a cui non siamo abituati. Oggi era importante vincere, bisogna continuare in questo modo. Quando parlo di famiglia non intendo solo la squadra ma anche i tifosi e lo staff, bisogna avere tutti la stessa idea. Lavoriamo quotidianamente sul possesso e sulla ri-aggressione della palla.

L’inserimento di Moreno è sicuramente studiato ma dipende anche dall’avversario che affrontiamo, oggi gli va dato grande merito, ci ha fatto guadagnare 3 punti. Nel primo tempo non ero molto contento della ri-aggressione, ne abbiamo parlato all’intervallo e non facendo quello potevamo soffrire, molto meglio nel secondo tempo. Contro l’Inter sarà un grandissimo esame, proveremo a fare una grande prestazione contro la squadra per me più forte d’Italia».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno