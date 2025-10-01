Como, tegola per Fabregas: Sergi Roberto out per infortunio muscolare

Il centrocampista spagnolo del Como ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra dopo la gara con la Cremonese

Brutte notizie in casa Como 1907. La squadra allenata da Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, deve fare i conti con un infortunio pesante che priva i lariani di uno dei giocatori più esperti e carismatici della rosa.

Dopo la sfida di campionato contro la Cremonese, gli esami clinici hanno evidenziato per Sergi Roberto, centrocampista spagnolo classe 1992 cresciuto nella cantera del Barcellona, una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Si tratta di un problema muscolare che richiederà tempi di recupero non brevi e che costringerà il giocatore a uno stop forzato.

Il club lariano ha comunicato attraverso una nota ufficiale che il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e che le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico. La società non ha fornito una data precisa per il rientro in campo: il ritorno di Sergi Roberto dipenderà infatti dai progressi della riabilitazione e dalla risposta del muscolo ai trattamenti.

Per Fabregas, alla sua prima esperienza da allenatore in Serie A dopo aver chiuso una carriera da campione sui campi di mezza Europa, si tratta di una perdita significativa. Sergi Roberto, arrivato al Como per portare qualità ed esperienza internazionale, rappresentava un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio. La sua duttilità tattica, capace di coprire più ruoli tra centrocampo e fascia destra, era un’arma preziosa per l’allenatore spagnolo.

L’assenza del centrocampista obbligherà Fabregas a rivedere le proprie scelte di formazione nelle prossime giornate di campionato. Il Como, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a lottare per un posto nelle zone alte della Serie A, dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere equilibrio e competitività.

La speranza del club e dei tifosi è di rivedere presto Sergi Roberto in campo, ma la priorità resta il pieno recupero fisico del giocatore. Nel frattempo, Fabregas dovrà affidarsi alla profondità della rosa per sopperire a questa assenza pesante.