Como show, la squadra di Fabregas continua a sognare in grande! Dopo il 3-1 al Verona il sogno europeo sembra possibile: quinto posto e ora tocca al Napoli

Como show, la squadra di Fabregas continua a sognare in grande! La Provincia di Como esalta la formazione lariana, dopo il 3-1

Sulla prima pagina de La Provincia di Como di oggi campeggia un titolo che racchiude alla perfezione l’entusiasmo del momento: «Douvikas, Posch e Vojvoda: il Como liquida il Verona». Una vittoria netta, convincente, che consente alla squadra di Cesc Fabregas di proseguire la propria corsa e di issarsi fino al quinto posto solitario in classifica dopo nove giornate di campionato.

In effetti i tre punti conquistati contro la formazione di Paolo Zanetti hanno un peso specifico importante, perché testimoniano come i lariani non siano più soltanto una rivelazione, ma una realtà solida della Serie A. Il successo sul Verona per 3-1 ha, infatti, costruito con equilibrio e qualità, simbolo di una squadra che ha trovato identità e concretezza sotto la guida dell’ex centrocampista di Barcellona e Arsenal.

La classifica parla chiaro: Como quinto con 16 punti, a soli cinque lunghezze dalla vetta occupata da Napoli e Roma, e due punti di distanza dalla zona Champions League. Un rendimento che va ben oltre le aspettative della vigilia, considerando che i lombardi hanno già superato ostacoli di rilievo come la Juventus — battuta nello scontro diretto — e sono riusciti a strappare punti preziosi nelle trasferte di Firenze e Bergamo contro Fiorentina e Atalanta.

Il prossimo appuntamento sarà il più impegnativo finora: sabato alle ore 18, allo stadio Maradona, il Como affronterà il Napoli di Antonio Conte, capolista a quota 21 punti insieme alla Roma. Una sfida che rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare la reale dimensione dei lariani e capire fino a dove potranno spingersi.

L’entusiasmo a Como è alle stelle, ma la squadra resta con i piedi per terra. Il club non ha alcuna intenzione di fermarsi: la corsa verso l’Europa, sognata in estate, oggi è più viva che mai.

