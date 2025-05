Comuzzo saluta la Fiorentina? Si allunga la fila per il difensore: quelle big europee vogliono comprarlo! - Calcio News 24

Comuzzo lascia la Fiorentina? Quelle big inglesi sono fortemente interessate al difensore viola. Ecco l’indiscrezione di calciomercato

Uno dei gioielli del calciomercato Fiorentina è sicuramente il difensore viola Comuzzo: autore di una stagione dove Palladino sta tentando di sgrezzare un bel diamante non solo per la squadra toscana, ma anche per il calcio italiano. Nel mezzo anche molte voci di mercato.

Secondo quanto riportato dal tabloid Inglese TBR Football su Comuzzo ci sono Arsenal, Manchester United, Newcastle, Brighton e Bournemouth.