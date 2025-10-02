Al Ittihad, scelto il dopo Blanc: sfuma Spalletti, Conceicao vicino alla panchina

Sergio Conceicao ex tecnico del Milan è vicino all’Al Ittihad: il tecnico portoghese pronto a una nuova avventura

Il panorama calcistico internazionale continua a muoversi con grande intensità e uno dei nomi più discussi in queste ore è quello di Sérgio Conceição, allenatore portoghese ed ex tecnico del Milan. Dopo la sua breve ma significativa esperienza in Serie A, il 50enne lusitano potrebbe ripartire dall’Al Ittihad, club saudita tra i più ambiziosi della Saudi Pro League.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Conceição sarebbe “disponibile ad assumere l’incarico immediatamente”, mentre i colloqui con la dirigenza araba sono già in corso. Una disponibilità che lascia presagire un ritorno rapido in panchina per l’ex esterno offensivo della Lazio e del Parma, oggi affermato allenatore.

L’esperienza al Milan: tra trionfi e delusioni

Conceição ha guidato il Milan da gennaio a giugno 2025, subentrando in un momento di incertezza tecnica. Il suo impatto iniziale è stato positivo: i rossoneri hanno conquistato la Supercoppa Italiana battendo in finale l’Inter, un successo che aveva riacceso l’entusiasmo della tifoseria.

Tuttavia, il prosieguo della stagione non ha rispettato le aspettative. Nonostante il lavoro del tecnico portoghese, il Milan non è riuscito a risalire la classifica e ha chiuso con l’amara sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna (1-0, rete decisiva di Ndoye). Terminata l’avventura, la società ha scelto di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, allenatore esperto e già vincitore di cinque Scudetti con la Juventus.

Il nuovo corso rossonero con Allegri e Tare

Il Milan ha voltato pagina. Allegri ha subito imposto la sua impronta tattica, puntando su solidità difensiva e gestione dei campioni come Luka Modrić, centrocampista croato ex Real Madrid, e Christian Pulisic, attaccante statunitense arrivato dal Chelsea.

Parallelamente, il direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, sta lavorando al mercato: tra gli obiettivi ci sono una punta di peso per gennaio e i rinnovi di giocatori chiave come Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori.

Conceição e l’Al Ittihad: un futuro imminente?

L’apertura di Conceição verso l’Al Ittihad, club con grandi risorse economiche e ambizioni internazionali, sembra ormai concreta. Per il Milan, questa scelta chiude definitivamente un capitolo, permettendo alla squadra di concentrarsi sulla corsa allo Scudetto in Serie A e sugli obiettivi stagionali.