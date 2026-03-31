Conceicao rivela: «Felice alla Juventus, voglio vincere trofei qui». E papà Sergio ricorda il 5 maggio, ecco cosa ha detto!

Conceicao Francisco e suo papà Sergio hanno rilasciato una lunga intervista. Queste le loro dichiarazioni

Francisco Conceicao – insieme a suo papà Sergio – ha parlato al The Ahletic. Di seguito riportate le loro dichiarazioni.

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Sérgio, com’era Francisco da bambino? E, Francisco, com’è stato crescere con un

padre famoso?



Sérgio – «Francisco è sempre stato competitivo, sensibile e molto legato alla famiglia. Sempre

tra i migliori della classe. Si era iscritto all’università per studiare educazione fisica,

superando tutti gli esami con voti altissimi, ma giocando alla Juventus ha messo gli studi in

pausa»



Francisco – «Sono sempre stato molto orgoglioso di mio padre. Giocatore straordinario.

Allenatore vincente. Mi hanno paragonato a lui fin da piccolo. Non mi ha mai dato fastidio.

Ho sempre provato un amore incondizionato. Ho avuto il miglior esempio possibile, un padre

con una conoscenza profondissima del calcio. E anche altri familiari che mi hanno spinto a

migliorare»



Com’è stato cambiare spesso Paese?



Sérgio – «Ci sono sempre state certe difficoltà, Paesi diversi, dinamiche diverse nelle scuole e

nella vita sociale, ma è stato positivo. Eravamo insieme come famiglia e questo ha dato loro

competenze di vita interessanti. I ragazzi parlano quattro o cinque lingue, hanno giocato per

diversi club e hanno sperimentato culture diverse, dall’Italia, al Belgio, alla Grecia… Hanno

trasformato tutto questo in un punto di forza e in qualcosa da rispettare»



Francisco – «La mia infanzia è stata per lo più all’estero a causa della sua carriera. Prima a

Milano e Roma, poi in Portogallo. In Belgio allo Standard. Abbiamo vissuto in Grecia. Papà giocava nel PAOK e io ero nelle giovanili lì. Quindi ho sempre sperimentato culture e modi

diversi di giocare a calcio. Mi ha aiutato a formarmi. La mia passione per il calcio è iniziata

presto perché abbiamo radici calcistiche profonde in famiglia. Penso di aver imparato molto

più che stando in un solo posto. Per me più aspetti positivi che negativi. So che non tutti

hanno avuto la fortuna che ho avuto io fin da bambino»

Giocate tutti nello stesso modo in famiglia?



Sérgio – «Dei miei figli, Sérgio (junior) è un terzino destro, Moisés è un’ala destra, Rodrigo è

un’ala destra e anche Francisco lo è, come me. Giochiamo tutti a destra, ma siamo tutti

diversi. Francisco è mancino e ha uno stile diverso dal mio; prospera nelle situazioni di

dribling e sbilanciare le difese. Ha molto carattere. Io ero più un giocatore da cross; le ali non

giocavano sul piede “invertito” allora. Oggi le ali rientrano per cercare il tiro. Io ero destro e

giocavo a destra, ma segnavo molto anche con il sinistro»



Francisco – «Abbiamo molto in comune e ho guardato molti video di papà. Era incredibile. E

ha fatto tutto questo dopo un’infanzia molto difficile. Suo padre lavorava nei cantieri. Durante

le vacanze, papà lo aiutava lì e al mercato. È cresciuto in una famiglia molto modesta

affrontando difficoltà economiche. Ora ha uno stadio intitolato a lui a Taveiro, Coimbra, vicino

a dove è cresciuto. Papà e io abbiamo somiglianze come giocatori. Essere aggressivi in

campo, non perdere i duelli, essere veloci, larghi, dribblare, esplosivi, crossare – papà con

entrambi i piedi. Papà era robusto per essere un’ala. La genetica ha fatto la sua parte. Io

amo l’uno contro uno, il dribbling, creare, sbilanciare l’avversario. Queste sono le

caratteristiche che mi definiscono come giocatore. Sono irriverente, non sai cosa farò in

campo. Ho equilibrio. Devo ancora crescere e migliorare in tutto per realizzare il mio

potenziale»



Sérgio, cosa provi vedendo tuo figlio giocare per il Portogallo?



Sérgio – «È una fonte enorme di orgoglio e gioia per me, perché rappresentare la propria

nazionale è qualcosa che ogni giocatore al mondo sogna. Ricordo il gol a Euro 2024. Ero lì e

ho visto quel gol allo stadio, ed è stato incredibilmente emozionante. Sono sempre stato

profondamente portoghese. L’inno nazionale mi emozionava, e ora mi emoziona vedere mio

figlio. Non so ancora se potrò vederlo al Mondiale negli Stati Uniti, ma se posso, mi

piacerebbe davvero. Francisco è molto legato alla famiglia, mi chiama sempre prima delle

partite, poi chiama sua madre, i nonni, i fratelli: tutti. Ci dice che sta andando verso lo

spogliatoio. Guarda sempre le mie partite, e quando perdo ci resta davvero male. È molto

legato alla famiglia e soffre molto per me e per i suoi fratelli. A causa dei nostri lavori, non

possiamo sempre vederlo dal vivo, ma lo sosteniamo sempre e siamo felici di quello che sta

facendo alla Juventus e con la nazionale, sapendo che ha solo 23 anni e può arrivare molto

più lontano. Francisco ha un potenziale enorme»



Com’è avere tanti figli calciatori?



Sérgio – «Vorrei essere un uomo elastico per poter essere ovunque con i miei figli. Parliamo

con tutti loro più volte al giorno, seguo tutto il più da vicino possibile. Viviamo le vite degli

altri al massimo. Non li ho mai spinti a diventare calciatori. Così come non ho interferito con i

loro studi, ho sempre sostenuto qualsiasi percorso scegliessero, in modo molto paterno,

come avrei fatto con qualsiasi professione, stando sempre al loro fianco. Giocavamo molto a casa, tutti insieme. Dicevo sempre che se fossero stati competitivi nei club come lo erano a

casa, sarebbero tutti nel miglior club del mondo. A casa giocano, si arrabbiano, piangono, si

irritano sempre, e non volevo nemmeno che giocassero prima di cena perché sapevo che

avrebbe rovinato il pasto. Anche oggi c’è un campo a casa mia vicino Coimbra, e il più

piccolo, Zé, gioca con i fratelli. Nel mezzo della partita li colpisce e piange quando perde. Si

diverte molto a giocare con Francisco e Rodrigo contro Sérgio e Moisés»



Francisco – «I miei fratelli giocano tutti a calcio. Il più piccolo, che ha 10 anni, vuole diventare

un calciatore. I miei fratelli hanno fatto molti sacrifici e mostrato impegno. Tifo per le loro

vittorie come se fossero le mie»



I vostri trasferimenti: Francisco da Porto ad Ajax e poi Juventus…



Francisco – «Sono passato dallo Sporting al Porto, il club del mio cuore e della mia famiglia.

Papà ha giocato lì e ha allenato lì a lungo. È stato il club più importante nei miei anni di

formazione, quello in cui sono arrivato per la prima volta in prima squadra, con papà come

allenatore. Dal Porto sono passato all’Ajax. Sentivo che fosse la scelta giusta per me. Ero

campione portoghese. Volevo evolvermi come giocatore. Non è andata come speravo e

sono rimasto solo un anno. Questo mi ha reso ancora più affamato quando sono tornato al

Porto, per dimostrare quanto fossi forte. È stata la decisione giusta. Sono entrato nella

nazionale portoghese. Mi sono trasferito alla Juventus nel 2024. Ancora una volta, il passo

giusto, un grande club e uno che vuole tornare a vincere trofei. La Serie A è molto tattica.

Per gli attaccanti è molto più difficile segnare, è molto più difficile far emergere le proprie

qualità. Le squadre giocano con una linea a cinque dietro e la cosa principale è non subire

gol. Ma tutto questo mi rende un giocatore migliore. Sono felice alla Juventus e il mio

obiettivo principale è vincere trofei con la Juventus»



Sérgio – «Ci sono stati molti momenti importanti, tutti quelli che ci hanno portato al nostro

obiettivo principale — le partite che hanno portato ai titoli. Penso sempre prima agli obiettivi

della squadra. Ora, ci sono uno o due momenti individuali che mi restano impressi, per il

contesto e il momento. Penso al mio gol (con la Lazio) in Supercoppa Italiana contro la

Juventus di Zidane e Del Piero — abbiamo vinto 2-1 al vecchio stadio della Juventus e il mio

gol ha deciso la partita. I tre gol contro la Germania a Euro 2000, e la Scarpa d’Oro in Belgio

come miglior giocatore della stagione. Poi direi tutte le partite che hanno portato ai 10 titoli

che ho vinto»



I momenti più difficili?



Sérgio – «La delusione di perdere un campionato e quelle partite che hanno portato alla

perdita dei titoli. Ricordo una grande tristezza in quel famoso 5 maggio 2002 con l’Inter.

Penso che sia stato il momento più difficile: eravamo stati in testa per tutta la stagione — io

ho avuto qualche infortunio — ma eravamo una grande squadra e abbiamo perso l’ultima

partita contro la Lazio, perdendo il campionato a favore della Juventus»



E da allenatore?



Sérgio – «Il mio primo titolo di campione con il Porto (2017-18) è stato un momento molto

speciale. Ha interrotto la striscia di quattro titoli consecutivi del Benfica. Da giocatore ho

contribuito ai cinque campionati consecutivi del Porto, la serie più vincente nella storia del club, e da allenatore ho vinto tre campionati con il Porto, l’ultimo dei quali è stato il 30º nella

storia del club. Questi momenti rappresentano il culmine del duro lavoro e della passione. E

ci sono momenti difficili anche da allenatore: una sconfitta o l’altra lascia sempre il segno.

Ho vinto il 70 per cento delle finali a cui ho partecipato. Ce ne sono alcune che ho perso, ed

è stato quasi sempre ai rigori. Perdere contro lo Sporting a Jamor (lo Stadio Nazionale, dove

si gioca la finale della Coppa del Portogallo) due volte ai rigori, la prima con lo SC Braga e la

seconda con il Porto — quelli sono stati momenti dolorosi. Sono soprattutto i rigori…»



Come vedete il Portogallo per il Mondiale?



Sérgio – «Le aspettative per una squadra di tale qualità sono di andare il più lontano possibile,

arrivare alle fasi a eliminazione diretta e fino in fondo. Ma quell’entusiasmo e quella

pressione non sono facili da gestire. Tuttavia, la qualità tecnica della squadra è eccezionale;

hanno tutto ciò che serve per arrivare lontano nel torneo. Però, in queste competizioni brevi,

sappiamo che un pallone che colpisce il palo ed entra, o che colpisce il palo ed esce, fa tutta

la differenza. Anche se ci sono squadre con una storia più ricca, con la qualità che abbiamo

possiamo fare un grande Mondiale»



Francisco – «Ci sono tantissimi giocatori di altissimo livello. Bruno Fernandes è un giocatore

incredibile, per quello che fa allo United e in nazionale. Può aiutarci molto con la sua

leadership e le sue caratteristiche uniche e, speriamo, vincere. Ho un rapporto positivo con

Cristiano, che è il primo a dare consigli su cosa fare. Per quello che rappresenta, merita

totale attenzione. Sono semplicemente felice di essere nello spogliatoio con lui, ma mi

insegna anche cose sulla vita fuori dal calcio: l’importanza della famiglia, l’alimentazione,

come vivere, come recuperare fisicamente. Devi fare molti sacrifici per essere al massimo

livello»



Qual è la generazione migliore, la vostra o quella attuale?



Sérgio – «La migliore è quella che vince. Questa ha vinto due Nations League e un Europeo

nel 2016. Non sono tutti gli stessi giocatori, ma giocatori come Ronaldo e Pepe hanno già

vinto trofei. Io, Figo, Rui Costa, Vítor Baía, Paulo Sousa, Fernando Couto e altri avremmo

potuto vincere Euro 2000. Sono convinto che se non fossimo stati eliminati dalla Francia con

un rigore al golden goal in semifinale, avremmo vinto quell’Europeo. Non ho dubbi. Molti di

quei giocatori erano stati campioni del mondo Under 20. Eravamo una generazione

fantastica, ma non abbiamo vinto. I migliori sono sempre quelli che vincono».



Francisco – «Posso parlare solo del presente. Individualmente siamo tra le migliori squadre

del mondo. Ogni giocatore è nei migliori club d’Europa. L’allenatore Roberto Martínez, che

parla molto bene il portoghese, ci dice che siamo abbastanza forti per vincere il Mondiale,

ma sappiamo anche che dipende da molti fattori e serve anche un po’ di fortuna. Possiamo

vincerlo e non dovremmo avere paura di dirlo».