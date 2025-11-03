Condò elogia Spalletti dopo la vittoria sulla Cremonese: «Koopmeiners in difesa è una spallettata, Juve frizzante e convincente»

Condò, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria della Juventus sulla Cremonese, sottolineando le intuizioni del nuovo tecnico

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la vittoria della Juventus contro la Cremonese, nel debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Un esordio convincente per il tecnico toscano, che ha subito dato un’impronta chiara alla squadra, capace di imporsi con personalità nonostante qualche sofferenza nel finale.

SULLA PARTITA – «Il debutto è sicuramente incoraggiante, con il primo tempo della Juventus, che mi è piaciuta molto. La ripresa ha visto una Juve con meno mordente, che ha lasciato più campo alla Cremonese, ma che ha comunque saputo gestire il ritorno dei grigiorossi e la rete di Vardy, che poteva far tremare le gambe».

SULLA MOSSA KOOPMEINERS – «È stata una vera e propria “spallettata”, perché anche alla luce della situazione di emergenza, credo che nessuno si sarebbe aspettato di vedere Koopmeiners nei tre dietro. Rivitalizzato anche Cambiaso, che come qualcuno aveva anche preannunciato, si è rivelato il vero fulcro del gioco del tecnico di Certaldo e per me il migliore in campo».

SULLA NUOVA JUVE – «La Juve mi ha convinto, ho visto una squadra frizzante, elettrica, come non l’avevo mai vista con Tudor».