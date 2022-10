Conferenza Allegri: «Chiesa e Pogba domani non sono a disposizione»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con l’Empoli

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del prossimo match di Serie A contro l’Empoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

TRIDENTE CHIESA-VLAHOVIC-MILIK – «Vediamo le cose reali. Chiesa e Pogba non li abbiamo, domani non sono a disposizione. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba si è allenato molto parzialmente con la squadra. Evitate di scrivere quelle robe lì, avete una fantasia incredibile. Vuol dire che la fantasia è al potere. Domani non ci sono».

