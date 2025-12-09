Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos: «Da un punto di vista fisico sono tignosi, vogliosi di metterla su livello individuale. Dopo Napoli...»

Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 21:00 dalla sfida contro il Pafos all’Allianz Stadium.

Nel giorno di vigilia, martedì 9 novembre, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 17:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

JUVE PAFOS – «Il Pafos è una squadra tosta, ha molti brasiliani e portoghesi che san giocare a calcio. Ha fatto brutta figura solo col Bayern, poi ha preso pochissimi gol nonostante abbia disputato partite di alto livello perché ha avuto avversari top. Da un punto di vista fisico sono tignosi, vogliosi di metterla su livello individuale, ti vengono addosso forte, usano le mani, ogni contrasto sarà una storia. Vincendo quel contrasto lì possono determinare la partita. Hanno organizzazione sui calci piazzati, nei due uomini sotto punta hanno qualità da vendere. Dobbiamo essere bravi a non subire ripartenze perché loro ti vengono addosso provando a intimorirti. Dobbiamo fare attenzione, sia in conduzione per forzare la linea difensiva e non perdere palle facili, sia nelle preventive per essere sui riferimenti in modo corretto e non subire ripartenze».

SI ASPETTAVA DI INCIDERE PRIMA SULL’ATTACCO – «I numeri sono quelli non desiderati al momento, per risultati e individualità. Ora ho più conoscenza dei calciatori a disposizione, questo per me è fondamentale. Vedo che sono migliorate alcune cose poi. Non siamo bravi a ripeterle spesso dentro la partita. Dobbiamo riconoscerle di più come detto in precedenza e dobbiamo farne di più. Io gli ho visto fare belle giocate ai nostri attaccanti. Sul gol di domenica significa che ce le abbiamo quelle robe lì, l’essenziale è riproporle più spesso».

HA FIDUCIA NELLA SQUADRA – «Io ho le stesse intenzioni, certezze, di quando ho accettato di venire a fare l’allenatore della Juventus. Li vedo migliorare in allenamento. Più li vedo e più ho a che fare e più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso momento. Mi fan sentire sull’ottovolante. Vedi una cosa ormai presa e che si farà, poi si va ad annullarla e ripartire da capo. Ma a me non cambia niente e non cambierà in futuro, non cambierò da un risultato. Le cose si affrontano: si troverà una spiegazione da quello che è avvenuto per prevedere ciò che sarà».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SPALLETTI SU JUVENTUSNEWS24