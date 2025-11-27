Conferenza stampa Allegri pre Milan Lazio: «Loro una squadra organizzata, dobbiamo andare oltre il derby. Pulisic e Saelemaekers? Uno è a posto. Mese difficile»

Conferenza stampa Allegri pre Milan Lazio: il tecnico dei rossoneri ha parlato a due giorni dal match della tredicesima giornata contro i biancocelesti

In vista della sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il tecnico rossonero ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare, affrontando ogni partita con la giusta mentalità, nonostante la vittoria nel derby e le difficoltà che la Lazio sta affrontando.

LA LAZIO DI SARRI – «Sabato affronteremo una squadra organizzata che sembra ti conceda, ma ti concede poco. Sarri sta facendo un ottimo lavoro, nonostante abbiano avuto alcuni problemi sul mercato. Loro hanno anche l’occasione di rientrare in corsa per la Champions».

ANDARE OLTRE – «Bella la vittoria nel derby ma ormai sono passati quattro giorni è tempo di andare avanti e fare un altro passetto verso il nostro obiettivo».

LAZIO UNA GRANDE? – «Tutte le squadre vanno affrontate come se fossero grandi, la Lazio comunque è una squadra che negli ultimi 10/12 anni ha vinto vari trofei ed è andata spesso in Champions».

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI – «Pulisic difficilmente sarà della partita, mi viene anche difficile dare certezze perché mancano due giorni alla partita. Saelemaekers è a posto. Gimenez dalla prossima settimana lavorerà con la squadra. Gli altri stanno bene».

UN MESE INTENSO –«Sarà un mese tosto, la Coppa Italia sempre contro la Lazio sarà difficile, ma è un obiettivo che abbiamo in testa. Arrivare a maggio a Roma sarebbe bello, perché lì si sta sempre bene. Anche in Supercoppa per l’Arabia non sarà facile. Intanto pensiamo a sabato che sarà una gara diversa rispetto a quella di Coppa».

A LEAO HA CHIESTO 15 GOL – «Per ora ha 4 gol, non è che io trasformo Leao, lui ha le caratteristiche per fare il centravanti, è anche bravo di testa, deve abituarsi ad attaccare la porta, ad uscire meno dall’area, è molto più dentro al gioco e a disposizione della squadra anche nel fare il lavoro sporco».

NKUNKU AL POSTO DI PULISIC? – «I giocatori che arrivano a fine agosto come Nkunku e che poi va due volte in Nazionale, non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo. Sono fiducioso in lui come negli altri, non scordiamoci di Jashari, di Odogu che è andato con la squadra».

IL FUTURO DI MAIGNAN – «E’ sempre stato uno tra i portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio. Sul contratto c’è la società che ci pensa e che sta lavorando per dare un futuro alla squadra. Io con Mike ci parlo ma per robe di campo. Lo vedo sereno, sta confermando le sue qualità».

