Ancelotti: «Messi in Premier League? Sarebbe fantastico»

Carlo Ancelotti vede un futuro in Premier League per Lionel Messi: ecco le parole del tecnico dell’Everton

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato di Lionel Messi dopo le diatribe con Eric Abidal e le voci di un suo addio al Barcellona.

ANCELOTTI – «Sarebbe fantastico se un giorno venisse a giocare in Inghilterra, ma non penso che sia possibile. Messi è una leggenda del Barcellona e sono sicuro che terminerà la carriera in blaugrana. La finestra di trasferimenti che chiuderà il 1° settembre? Per il mio lavoro non è una cosa buona lasciare aperta la finestra così tanto. La cosa migliore per un allenatore è quando il mercato chiude prima dell’inizio del campionato. Allenare giocatori in un mese dove possono partire, non è facile».