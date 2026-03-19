Conferenza stampa Ashley Cole, il tecnico inglese si presenta al Cesena: «Devo dare la mia impronta, con le mie idee spero di cambiare il calcio italiano»

Conferenza stampa Ashley Cole, il tecnico inglese si presenta come nuovo allenatore del Cesena: le sue dichiarazioni

La conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Cesena di Ashley Cole. Il tecnico inglese, ex difensore di Chelsea e Roma, ha già esordito sulla panchina del suo nuovo club perdendo la sfida di campionato di Serie B contro il Mantova per 3 a 0.

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PAROLE – «La mia volontà era lasciare subito la mia impronta, provare a cambiare lo stile di gioco. Ho cambiato troppo? I moduli li vedo duttili, il mio errore forse è stato quello di chiedere troppo ai giocatori, in particolare agli esterni. Devo comunque le cambiare le cose, non possiamo restare con cinque uomini dietro ad aspettare, dobbiamo fare di più, essere più aggressivi. Questo club ha una storia molto importante, con valori sani, in linea coi miei principi. Io sono molto umile, ho lavorato tanto per arrivare dove sono arrivato. Ai tifosi dico che continuerò ad avere questo spirito. Questa squadra avesse vinto le ultime otto partite, io non sarei qui. È chiaro che prima di me qualcosa non stavo funzionando. È il calcio. È il mio lavoro e per farlo al meglio devo preparare tutti a essere pronti a scendere in campo. Vogliamo i playoff al 100%, ho grande fiducia in questa squadra, che ha ottime qualità. Penso che potremo fare anche meglio rispetto all’ottavo posto. Se le cose andranno male, io sarò il primo responsabile, ma non è di questo che serve parlare ora. Ora devo motivare i miei giocatori e cambiare le cose. È importante lavorare sulla tattica, ma anche sulla mentalità. Spero di restare a lungo».