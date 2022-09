Conferenza stampa Baroni: «Il Monza non è in difficoltà. Verranno a Lecce per fare punti»

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha presentato la partita contro il Monza di Stroppa: le parole nella consueta conferenza di vigilia

Le dichiarazioni nella conferenza pre Monza di mister Baroni:

GARA DURA – «Il Monza non è una squadra in difficoltà, basta vedere le partite che hanno giocato e poi in Serie A non ci sono match semplici. Loro verranno qui per fare la loro partita, vogliosi di conquistare punti, ma ovviamente sta a noi giocare con attenzione, voglia e determinazione».