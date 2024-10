Conferenza stampa Baroni: «Juve squadra forte, queste partite ci alzano il livello competitivo. Guendouzi? Ecco come sta»

Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole dell’allenatore dei biancocelesti

E’ già tempo di vigilia di Serie A per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida alla Juve. Lazionews24 ha seguito live l’evento, ecco qualche estratto:

SQUADRA – «La squadra sta bene e si è allenata. I Nazionali hanno avuto questa soddisfazione personale e ora sono rientrati. Piano piano li abbiamo messi dentro e oggi abbiamo fatto l’allenamento con tutti presenti».

GUENDOUZI – «Guendouzi sta meglio. Ci prendiamo ancora 24 ore per decidere. Non so se dall’inizio, ma potrebbe essere disponibile. Il ragazzo ha voglia di essere presente e mi fa piacere».

JUVE – «Chiaramente andiamo ad affrontare una squadra forte, la miglior difesa d’Europa e quella che ha più possesso palla in Italia. Per noi sono le partite perfette per cercare di essere competitivi. È un test importante e di altissimo livello. Dobbiamo affrontarlo con consapevolezza. Nelle difficoltà c’è la bellezza della partita. In questo lavoro ogni giorno siamo sottoposti a test. Questa partita sarà un passaggio del nostro percorso contro una squadra forte. Queste partite ci alzano il livello competitivo».

INFORTUNATI – «I ragazzi rientrati dalle Nazionali devono recuperare energie. Dele-Bashiru è stato fermo per quella disavventura con la Nigeria, ma ha energia. Gigot è disponibile e lo vedremo presto, in Coppa può partire dall’inizio. Vecino ha recuperato velocemente ed è a disposizione».

LAZZARI – «Abbiamo diverse soluzioni per sostituire Lazzari, che sta già molto meglio. Sono fiducioso in un pronto recupero. Marusic è rientrato e sta bene, è solido ed è una certezza per noi».

