Conferenza stampa Castori: «Ci stiamo convincendo che possiamo fare la Serie A»

Conferenza stampa Castori: le parole del tecnico della Salernitana alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioni

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, presenta in conferenza stampa la sfida al Genoa di domani sera. Le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

SQUADRA IN CRESCITA – «Pian piano ci stiamo convincendo che possiamo fare questa categoria, avvertiamo che ci manca soltanto un piccolo passo per abbinare il percorso di crescita ad una buona classifica. Andare alla sosta con un successo farebbe la differenza anche sul piano psicologico».

SIMY – «Il ragazzo è molto serio, lo stiamo aspettando perchè un gruppo ha l’obbligo di spingere chi ha maggiori difficoltà. Sa bene che deve migliorare, insieme lo riporteremo nelle condizioni ottimali per consentirgli di fare ciò che sa. Vale quanto detto prima: basta veramente un lampo per sbloccarsi e ripartire».

MANCANZA PRESIDENTE – «Vi giuro che non ne abbiamo mai parlato all’interno dello spogliatoio, io voglio parlare della partita e non rispondere delle dichiarazioni dell’amministratore unico. Nel caso parlerei direttamente con lui, non a mezzo stampa».

SITUAZIONE SOCIETARIA – «I panni sporchi si lavano in famiglia, i miei genitori mi hanno insegnato che le problematiche si affrontano parlandone nelle mura di casa. Io analizzo tutto, non sono una persona superficiale, ma non sarebbe corretto dire certe cose in pubblica piazza. La strada per tirarci fuori è lavorare quotidianamente. I risultati sono la panacea di ogni male, ma siamo consapevoli che stiamo crescendo. Vogliamo accelerare il processo di crescita, la vittoria mette a tacere tante chiacchiere».